Дюков — об участии 2DROTS в РПЛ: «Им ничто не мешает пойти по спортивному принципу»

Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном участии 2DROTS в РПЛ.

«Wild card для 2DROTS в РПЛ? Им ничто не мешает пойти по спортивному принципу. Карьерный путь понятен — начинают в третьем дивизионе, вторая лига, первая лига и РПЛ. А по каким критериям мы будем давать Wild card? Появятся еще 20-30-50 команд, которые потребуют. И что мы будем делать? Критерии популярности? Давайте определять чемпиона России по популярности. Кто обеспечил большую посещаемость или имеет больше всех просмотров на каких-то интернет-ресурсах, тот тогда и чемпион? А футбол неважен? Футбол — это прежде всего спорт, а во вторую очередь развлечение. Опыт медиалиги надо использовать», — заявил Дюков.

25 марта медийная команда обыграла ЦСКА (2:1) в товарищеском матче.

17 августа 2022 года в матче 1-го раунда Пути регионов Кубка России 2DROTS обыграли «Чертаново» (3:0), а 30 августа в серии пенальти проиграли «Текстильщику» в 1/128 финала (1:1, пен. 3:5).