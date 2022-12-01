Кокорин и Соболев обменялись в соцсети сообщениями о драке в матче «Зенит» — «Спартак»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин выложил пост в соцсети с фотографией из тренажерного зала.

Позже к комментариям под постом присоединился форвард «Спартака» Александр Соболев, которые написал: «Над нижнем надо поработать».

Пост Кокорина. Фото Соцсети

Кокорин ответил с намеком на недавнюю драку в кубковом матче против «Зенита»: «Чтобы не бить людей со спины мне хватит».

Соболев: «Я ведь не стулом».

Кокорин: «Мой брат тоже был не со стулом. Жду меру пресечения».

Кокорин и экс-игрок сборной России Павел Мамаев 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы, в ходе которых пострадало несколько человек. Пресненский суд Москвы отправил футболистов в колонию — Мамаев получил срок один год и пять месяцев лишения свободы, а Кокорин — один год и шесть месяцев.

27 ноября футболисты «Зенита» и «Спартака» устроили драку после завершения основного времени матча 6-го тура групповой стадии Кубка России.

После данного инцидента главный арбитр встречи Владимир Москалев показал шесть красных карточек: Вильмару Барриосу («Зенит»), Малкому («Зенит»), Родригао («Зенит»), Александру Соболеву («Спартак»), Александру Селихову («Спартак») и Шамару Николсону («Спартак»).