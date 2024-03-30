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30 марта, 07:37

Мостовой: «У «Динамо» в матче с «Ростовом» не было ни борьбы, ни заряженности»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал поражение «Динамо» от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Я увидел одну команду, которая хотела играть, особенно в первом тайме, и вторую, которая имитировала футбол. У «Динамо» не было ни борьбы, ни заряженности, глаза пустые у футболистов. «Ростов» этим воспользовался, молодцы, но думаю, что они тоже не ожидали от «Динамо» такой ужасной игры. Плюс спасибо Лещуку, который первый гол привез — грубейшая ошибка, что ты мяч разыгрываешь, выбей его и все. Смешно даже. Второй тайм уже можно было не смотреть», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

«Динамо» с 38 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет на 7-й строчке, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-dinamo-imitirovalo-futbol-plyus-spasibo-leshhuku/
Александр Мостовой
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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