Чанов: «Болельщикам ЦСКА не стоит переживать из-за голевой засухи Чалова»

Бывший голкипер ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что неправильно оценивать форму нападающего красно-синих Федора Чалова только по голам.

«Да, Федя сейчас пристреливается, это видно. Но важно понимать, какую позицию он занимает на поле. Мы все привыкли, что классической девяткой выступает большой форвард, как это делает обычно Заболотный. Но в последних играх позицию переднего нападающего как раз и занимает Чалов. Это довольно сложная позиция, потому что второй форвард чаще имеет больше шансов для удара, чем передний. Чалов сейчас выполняет много работы и он приносит пользу атаке, поэтому нельзя смотреть на его форму исключительно сквозь призму количества голов. Это неправильно. Болельщикам ЦСКА не стоит переживать из-за голевой засухи Чалова, потому что стопроцентно он уже скоро отметится забитыми мячами», — цитирует «РБ Спорт» Чанова.

В этом сезоне Чалов сыграл 20 матчей в РПЛ, забил 8 голов и сделал 3 голевые передачи