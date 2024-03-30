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30 марта, 07:05

Бителло: «Ростов» заслужил победу над «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал поражение от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Это была очень сложная для нас игра. Мы не использовали свои моменты, а «Ростов» использовал. Соперник играл лучше сегодня. Это надо признать. Он заслужил эту победу. Чемпионская гонка? У нас еще много матчей впереди, и мы всегда сконцентрированы на игре команды и на победе. Следующий матч будет со «Спартаком»? Это действительно будет важная игра для нас, но впереди матч Кубка России, а уже после него будем думать о «Спартаке», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бителло.

«Динамо» с 38 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет на 7-й строчке, набрав 30 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005604044_bitello_obyyasnil_razgromnoe_porajenie_ot_rostova
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Ростов
Бителло
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