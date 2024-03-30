Бителло: «Ростов» заслужил победу над «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло прокомментировал поражение от «Ростова» (1:4) в матче 22-го тура чемпионата России.

«Это была очень сложная для нас игра. Мы не использовали свои моменты, а «Ростов» использовал. Соперник играл лучше сегодня. Это надо признать. Он заслужил эту победу. Чемпионская гонка? У нас еще много матчей впереди, и мы всегда сконцентрированы на игре команды и на победе. Следующий матч будет со «Спартаком»? Это действительно будет важная игра для нас, но впереди матч Кубка России, а уже после него будем думать о «Спартаке», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Бителло.

«Динамо» с 38 очками занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» идет на 7-й строчке, набрав 30 очков.