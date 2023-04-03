Мостовой: «Не думаю, что проблема «Спартака» в психологии и завышенных ожиданиях от борьбы с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему красно-белые слабее выступают в весенней части сезона и забивают меньшее количество голов.

«Не думаю, что проблема «Спартака» в психологии и завышенных ожиданиях от борьбы с «Зенитом». Сейчас наступает такой период, когда каждое очко на вес золота, поэтому даже более слабые по статусу команды играют сверхмотивированно. К примеру, я ничего такого не увидел в потере очков «Спартаком» в матче с «Ахматом», но и не говорил, что они играли плохо. А бывает, что красно-белые играют ужасно, в конце два забивают и все говорят: «Ой, как здорово!». А что хорошего? Матч на матч не приходится. Если пытаться связать проблемы «Спартака» с тренерскими навыками Абаскаля, то я уже все сказал ранее. Иностранные специалисты приезжают и зарабатывают шикарные деньги. Если получится — отлично, если нет, то ничего страшного. Футбол такой — сегодня ты на коне, а потом два раза проиграешь — и все», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» в весенней части чемпионата России провел четыре матча, обыграл «Факел» (3:2), уступил «Оренбургу» (0:2), а также сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и «Ахматом» (0:0).

После 21 тура московская команда располагается на третьем месте в турнирной таблице, уступая «Ростову» три очка, а лидирующему «Зениту» — десять.