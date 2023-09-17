Мостовой — о возможной стажировке в «Динамо»: «Не боюсь недовольства болельщиков «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о готовности клуба пригласить его на тренерскую стажировку.

«А почему не «Динамо»? Футбол прост и везде одинаковый. Какая разница в каком клубе проходить стажировку? Если будет возможность пройти ее там, с удовольствием ее пройду. Боюсь ли недовольства от болельщиков «Спартака»? Вот этого не боюсь вообще. Чего тут бояться?» — приводит слова Мостового Sport24.

Экс-футболист отметил, что на стадионе «Спартака» после завершения карьеры был только один раз, когда ему исполнилось 50 лет.

«Спартак» хоть раз пригласил меня куда-нибудь? Единственный раз я был на стадионе «Спартака», когда мне 50 исполнилось, больше я там не появлялся после завершения карьеры. Поэтому чего мне боятся каких-то обид. Мне никто не предлагал ничего", — сказал Мостовой.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для профессиональных игроков. Ранее он поделился впечатлениями от обучения и сказал, что узнал очень много «заумных слов из футбола».

55-летний Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за «Спартак» с 1987 года по 1991. С карсно-белыми Мостовой дважды выиграл чемпионат СССР (1987, 1989) и один раз Кубка Федерации футбола СССР (1987),