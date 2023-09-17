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Мостовой — о возможной стажировке в «Динамо»: «Не боюсь недовольства болельщиков «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова члена совета директоров «Динамо» Дмитрия Гафина о готовности клуба пригласить его на тренерскую стажировку.

«А почему не «Динамо»? Футбол прост и везде одинаковый. Какая разница в каком клубе проходить стажировку? Если будет возможность пройти ее там, с удовольствием ее пройду. Боюсь ли недовольства от болельщиков «Спартака»? Вот этого не боюсь вообще. Чего тут бояться?» — приводит слова Мостового Sport24.

Экс-футболист отметил, что на стадионе «Спартака» после завершения карьеры был только один раз, когда ему исполнилось 50 лет.

«Спартак» хоть раз пригласил меня куда-нибудь? Единственный раз я был на стадионе «Спартака», когда мне 50 исполнилось, больше я там не появлялся после завершения карьеры. Поэтому чего мне боятся каких-то обид. Мне никто не предлагал ничего", — сказал Мостовой.

Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС 21 августа по специальной программе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) для профессиональных игроков. Ранее он поделился впечатлениями от обучения и сказал, что узнал очень много «заумных слов из футбола».

55-летний Мостовой завершил карьеру игрока в 2005 году. Он выступал за «Спартак» с 1987 года по 1991. С карсно-белыми Мостовой дважды выиграл чемпионат СССР (1987, 1989) и один раз Кубка Федерации футбола СССР (1987),

Источник: Sport24
Александр Мостовой
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
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 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
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 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
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 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
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Рубин – Зенит
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Локомотив – Оренбург
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