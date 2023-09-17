Семин об отставке Хохлова: «При неудовлетворительных результатах клуб должен покидать и главный тренер, и спортивный директор»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал «СЭ» новость об отставке Дмитрия Хохлова с поста главного тренера «Сочи».

«Мы видим, что это уже не первая отставка главного тренера. То же самое было недавно в «Факеле». Мне кажется, что вся проблема в том, что когда есть неудовлетворительные результаты, то покидать клуб должен и главный тренер, и спортивный директор. Потому что они отвечают за комплектацию и подготовку команды. Когда два человека будут уходить, тогда будет меньше изменений в тренерском штабе», — сказал Семин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

После 8 туров «Сочи» с 6 очками занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ. В последнем туре команда уступила «Спартаку» (0:1), пропустив решающий гол в концовке.

Хохлов возглавлял «Сочи» с апреля этого года. Под его руководством сочинцы провели 19 матчей, в которых одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и 13 раз уступили.