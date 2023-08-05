Мостовой: «Захаряну подойдет любой европейский чемпионат, ведь это игрок хорошего уровня»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал информацию, что игрок «Динамо» Арсен Захарян отказался переходить в «Страсбур».

«Страсбур» — хороший клуб, который в прошлом выступал в еврокубках. Что касается в плане быта, то Страсбур — отличный город, очень красивый. Ранее у клуба были проблемы с финансами, они относительно недавно еще играли в лиге 2, поэтому тут, конечно, сложно сказать, стоит ли менять «Динамо» на нынешний «Страсбур». Если футболист хорошего уровня, то ему любой чемпионат подойдет. Лично я считаю Арсена игроком хорошего уровня», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Контракт Захаряна с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.