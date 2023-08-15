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Сегодня, 15:39

Мостовой: «Точно приму участие в матче легенд «Спартака» и сборной мира. С нетерпением ждем!»

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии «СЭ» рассказал, что примет участие в товарищеском матче между легендами «Спартака» и сборной мира.

РФС организует матч «Спартака» и сборной мира в Москве 9 сентября. Игра будет посвящена бывшему полузащитнику красно-белых Илье Цымбаларю, который умер 10 лет назад, в 2013 году, в возрасте 44 лет.

«Меня пригласили одним из первых. А кто у нас больше всех в Европе играл? Я, конечно, согласился. Другое дело, что у меня проблемы со спиной. Многие игры пропускаю. В Питере я не играл из-за этого. До этого в Волгограде я вышел минут на 5-6. Но в этом матче я точно приму участие, несмотря на все мои травмы. С нетерпением ждем», — сказал Мостовой «СЭ».

Сборную мира на матче представят Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие легенды футбола. Со стороны красно-белых будут приглашены игроки состава команды 1990-2000-х годов, а также легионеры Робсон, Маркао и Тчуйсе.

Александр Мостовой
ФК Спартак (Москва)
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