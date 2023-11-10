Тарханов: «Ташуев был лучшим в октябре»

Бывший тренер ЦСКА и ряда других российских клубов Александр Тарханов назвал лучшего по его мнению наставника российской премьер-лиги в октябре.

По версии РПЛ, на звание лучшего тренера претендуют Сергей Ташуев («Факел»), Сергей Семак («Зенит»), Сергей Юран («Пари НН»), Валерий Карпин («Ростов»), Рашид Рахимов («Рубин»).

«Ташуев был лучшим в октябре. Он взял команду, которая находилась в конце турнирной таблицы — и вытащил ее. Команда стала играть совсем по-другому, игроки раскрепостились, начали больше владеть мячом. Он показал, что умеет управлять командой. Все остальные кандидаты обязаны выигрывать, у них положение с самого начала было хорошее. У «Факела» все было плачевно. Думаю, что дальше у Ташуева тоже все будет складываться», — цитирует Тарханова Metaratings.ru

«Факел» в октябре провел 4 матча в РПЛ: одержал 3 победы и 1 матч закончился вничью, разница мячей +5(6-1).

В чемпионате России-2023/24 воронежцы после 14 туров занимают 10-е место, набрав 18 очков.