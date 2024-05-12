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Сегодня, 13:17

Точилин: «Надо задавать вопросы руководителям «Краснодара»

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Экс-тренер «Сочи» Александр Точилин заявил, что преждевременно говорить о потере «Краснодаром» шансов на чемпионство. «Быки» в субботу, 11 мая, уступили «Спаратку» (0:1) в матче 28-го тура РПЛ и опустились на третье место.

«Нужно дождаться окончания тура, посмотреть, как сыграют конкуренты «Краснодара» и только после этого говорить, проиграли они чемпионство или нет. Вопросы надо задавать руководителям «Краснодара», почему у них не получилось в этом сезоне завоевать чемпионство. Хотя опять же, эти разговоры преждевременны. Замена Ивича на Мусаева — ошибка? Об этом можно будет говорить только после сезона. Плюс мы не знаем, почему именно принято решение в такой важный момент поменять тренера. Не нам судить, ошибка это или нет», — приводит слова Точилина «РБ Спорт».

«Динамо» после волевой победы над «Балтикой» в гостевом матче 28-го тура РПЛ (3:2) единолично возглавило турнирную таблицу. У бело-голубых теперь 53 очка, у «Зенита» — 51, у «Краснодара» — 50.

Источник: РБ Спорт
Александр Точилин
РПЛ
ФК Краснодар
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