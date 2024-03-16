Зуев: «В Сербии было тяжеловато: другой язык и менталитет»

Полузащитник сборной Казахстана Александр Зуев прокомментировал свой переходе в тульский «Арсенал» из сербского ИМТ.

«Все равно в Сербии было тяжеловато: другой язык и менталитет. Хотелось вернуться, что мне удалось, перейдя в «Арсенал». Тем не менее, в Белграде были свои плюсы: я многое для себя переосмыслил. Вообще-то было тяжело, но позитивные аспекты тоже были», — цитирует Meta-ratings.kz Зуева.

27-летний Зуев подписал с российский клубом контракт до лета 2025 года. В этом сезоне он сыграл в двух матчах.