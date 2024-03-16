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16 марта, 02:55

Мостовой: «Пиняев не на 100 процентов уверен в себе — это его главная проблема»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий «Локомотва» Сергей Пиняев не до конца уверен в собственных силах.

«Пиняеву не стоит зацикливаться на промахе с одиннадцатиметрового удара. Все игроки хоть раз мазали с пенальти, ничего страшного в этом нет. Надо продолжать работать. Лучшее пилюля в таком случае — забитые голы. Пиняев не на 100 процентов уверен в себе — это его главная проблема. Он должен прибавлять в этом. Парень еще молодой, все у него будет в порядке», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне 19-летний Пиняев сыграл 28 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 мяча и 5 пять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mostovoj-pinyaev-ne-na-100-uveren-v-sebe-e-to-ego-glavnaya-problema/
Александр Мостовой
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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