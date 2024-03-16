Мостовой: «Пиняев не на 100 процентов уверен в себе — это его главная проблема»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой считает, что нападающий «Локомотва» Сергей Пиняев не до конца уверен в собственных силах.

«Пиняеву не стоит зацикливаться на промахе с одиннадцатиметрового удара. Все игроки хоть раз мазали с пенальти, ничего страшного в этом нет. Надо продолжать работать. Лучшее пилюля в таком случае — забитые голы. Пиняев не на 100 процентов уверен в себе — это его главная проблема. Он должен прибавлять в этом. Парень еще молодой, все у него будет в порядке», — цитирует «РБ Спорт» Мостового.

В этом сезоне 19-летний Пиняев сыграл 28 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 2 мяча и 5 пять результативных передач.