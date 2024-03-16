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16 марта, 03:19

Иванов: «В Сочи цены на сборы такие же, как и в ОАЭ, если не больше»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему команда во время перерыва на матчи сборных проведет сборы в ОАЭ, а не в России.

«Почему проведем сборы в Эмиратах? Потому что нам там комфортно тренироваться, там хорошие условия. Почему не на юге России, не в Сочи? Там цены такие же, если не больше. У нас из Екатеринбурга есть прямой самолет в ОАЭ. Что туда, что в Сочи лететь около четырех часов — разницы нет. А условия в Эмиратах намного лучше», — цитирует «РБ Спорт» Иванова.

«Урасл» после 20 туров занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-urala-ivanov-v-sochi-tseny-na-sbory-takie-zhe-kak-v-oae-esli-ne-bol-she/
Футбол
ФК Урал
Григорий Иванов (руководитель)
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