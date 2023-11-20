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Сегодня, 13:00

Алексей Березуцкий заявил, что не смотрел скандальное интервью брата

Виктория Кравченко
Алексей и Василий Березуцкие.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший российский футболист Алексей Березуцкий рассказал, что не видел скандальное интервью брата Василия. Он добавил, что не смотрит телевизор и не сидит в интернете.

«Согласен ли я с мнением брата Василия? Я вообще не смотрю ни телевизор, ни YouTube. Зачем мне это надо? Я в своей жизни уже все видел», — цитирует Березуцкого «РБ Спорт».

Ранее Василий Березуцкий призвал российских футболистов и других спортсменов уезжать в Европу. По его словам, в нынешних условиях это необходимо для того, чтобы развиваться.

Василий почти всю профессиональную карьеру провел в ЦСКА. После завершения игровой карьеры он работал тренером в «Витессе», ЦСКА и «Краснодаре».

Также Василий Березуцкий рассказал, что переехал из России в Испанию на постоянное место жительства.

Березуцкий хочет, чтобы наши игроки уезжали в Европу. Спорное мнение Василия

Алексей Березуцкий
Василий Березуцкий
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