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Сегодня, 12:36

Федор Чалов стал «Джентльменом года» 2023 года

Виктория Кравченко
Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал победителем в голосовании премии «Джентльмен года-2023». Футболист поблагодарил экспертов и болельщиков за признание.

Он также признался, что рад получить эту награду.

«Каждый год узнаем имена новых Джентльменов: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин. Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», — цитирует игрока KP.RU.

Помимо Чалова в шорт-лист из трех претендентов вошли Антон Миранчук («Локомотив») и Игорь Калинин («Факел»).

Из футболистов ЦСКА ранее в премии побеждали Сергей Семак, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.

В этом сезоне 25-летний футболист провел 15 матчей в РПЛ, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу.

Источник: https://www.kp.ru/sports/futbol/fedor-chalov-stal-futbolnym-dzhentlmenom-goda-2023/
Федор Чалов
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