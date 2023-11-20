Федор Чалов стал «Джентльменом года» 2023 года

Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов стал победителем в голосовании премии «Джентльмен года-2023». Футболист поблагодарил экспертов и болельщиков за признание.

Он также признался, что рад получить эту награду.

«Каждый год узнаем имена новых Джентльменов: помню, что в прошлом году это был Данил Фомин. Первая ассоциация со словом «джентльмен»? В наше время это слово могут, как и многое, искорежить и исказить. Но для меня смысл, вкладываемый в это слово и в эту премию простой — быть честным по отношению ко всем, в том числе и к себе. Если во мне это увидели те, кто голосовал за меня, я рад», — цитирует игрока KP.RU.

Помимо Чалова в шорт-лист из трех претендентов вошли Антон Миранчук («Локомотив») и Игорь Калинин («Факел»).

Из футболистов ЦСКА ранее в премии побеждали Сергей Семак, Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.