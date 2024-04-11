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Сегодня, 20:35

Игонин: «Зенит» — народная команда. И в Москве тоже собираются болельщики команды»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин порассуждал, может ли петербургский отобрать статус народной команды у «Спартака».

«Зенит» может стать народной командой? Смотря что вкладывать в это понятие, — цитирует Игонина «Спорт День за Днем». — Честно говоря, мне не до конца ясно определение этой фразы. Оно было придумано давно, в какое-то время, и сегодня неактуально. Я знаю одно-два места в Москве, где собираются только болельщики «Зенита», где они смотрят футбол под хорошую атмосферу. Вот, что называется народная команда.

Все определяется любовью болельщиков, их количеством и, самое главное, — количеством, которое распределено на территории России. Страна, мягко говоря, большая, и здесь важна работа с болельщиками. Я понимаю, что в Санкт-Петербурге «один город — одна команда». Здесь, зачастую, это просто приходит к тебе, и ты об этом не думаешь. А в других регионах ты должен посмотреть и полюбить».

«Зенит» становился чемпионом России на протяжении последних пяти сезонов. «Спартак» в последний раз завоевывал чемпионский титул по итогам сезона-2016/17.

Источник: Спорт День за Днем
Алексей Игонин
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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