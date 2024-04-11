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Гаврилов — об увольнении Эшуорта: «Непонятно, что с клубом, и во что играет команда»

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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение технического директора красно-белых Пола Эшуорта.

«Непонятно, что «Спартак» теперь вообще ждет. Я думаю, что у них в клубе сейчас нет людей высокой квалификации и уровня, поэтому они и не могут ничего сделать. Непонятно, что с клубом, и во что команда играет», — сказал Гаврилов «СЭ».

Эшуорт был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года на эту должность клуб пригласил Томаша Амарала, Эшуорт стал техническим директором.

«Спартак» после 22 туров РПЛ занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

Денис Сафронов

Юрий Гаврилов (футбол)
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
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