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Сегодня, 14:15

Попов — о тренере для «Рубина»: «Я бы поработал вместе с Божовичем»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов высказался о том, кто бы мог возглавить казанскую команду в долгосрочной перспективе.

«Не знаю, не могу сказать, кто конкретно. Потому что нужно с этими людьми поработать и понять, о чем они думают, какие у них цели? Я работал с малым количеством тренеров, но я бы поработал с Божовичем вместе. И думаю, что была бы очень крепкая команда. Команда была бы выстроена на года. А так, об остальных не могу ни про кого сказать, потому что не работал больше ни с кем. Не имею в виду ни с кем, а с людьми, которых я бы мог предложить в «Рубин», — приводит слова Попова Metaratings.ru.

«Рубин» под руководством Рашида Рахимова после 4 туров РПЛ-2023/24 занимает 14-е место, набрав 2 очка.

Источник: Metaratings
ФК Рубин (Казань)
Алексей Попов
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