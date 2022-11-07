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Спиридонов уверен в невиновности Чистякова: «Не думаю, чтобы в командном виде спорта один человек «слил» игру»

Спиридонов высказался о выводе защитника Чистякова из состава «Зенита»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о выводе защитника Дмитрия Чистякова из состава «Зенита» из-за подозрений в намеренной ошибке в матче с «Ахматом» (1:2).

«У меня есть «Спартак». Мне все равно, какой бардак творится в «Зените» или «Локомотиве». Не думаю, что в командном виде спорта возможно такое, чтобы один человек слил игру. Это невозможно. Ладно, если бы он занимался теннисом или плаванием. А в командном виде спорта не уверен», — сказал Спиридонов «СЭ».

В матче против «Ахмата» защитник Чистяков допустил ошибку, из-за которой грозненцы забили второй мяч. После матча Александр Медведев раскритиковал Чистякова, намекнул на возможный уход футболиста из клуба и заявил, что ему предстоит провести «серьезный разговор» с защитником.

6 ноября генеральный директор «Зенита» заявил, что клуб вывел игрока из основного состава команды.

Дмитрий Чистяков
ФК Зенит
Алексей Спиридонов
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