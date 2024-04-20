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Сегодня, 03:53

Стрепетов: «Сергей Семак все правильно, деликатно тему судей объяснил»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал слова главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака о том, что российские судьи по-разному трактуют одинаковые моменты.

«Об этом не только Сергей Семак говорит, но и руководители клубов, главные тренеры команд, их помощники. Нет единого стандарта при трактовке моментов, при назначении 11-метровых, при определении игры рукой. Вошла в моду фраза про то, что судья «поднял планку единоборств». Так вот Семак ее расшифровал. Планка не должна позволять нарушать правила. Мы видим, что у каждого арбитра — своя планка, нет единства. Один судья не видит нарушения при контакте, другой дает в аналогичной ситуации желтую. Это порождает проблемы.

Вспомните эпизод из матча «Зенита» и «Спартака» в Кубке России, когда Джикия задел в штрафной Караваева. Судьи решили, что там нет пенальти. Случись такое единоборство в центре поля, это был бы штрафной и наверняка карточка. Никаких разночтений быть не должно. Мы, зрители, тоже хотим знать, по каким правилам судят. Нельзя, чтобы один арбитр раздавал карточки всю игру, пытаясь ими «погасить» борьбу, а другой не видел в таких же моментах нарушений. Сергей Семак все правильно, деликатно на эту тему объяснил», — цитирует «РБ Спорт» Стрепетова.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-strepetov-semak-vse-pravil-no-skazal-pro-sudej/
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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