Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:45

Сутормин: «У Медведева огромное влияние, он оказывает нам большую поддержку»

Артем Бухаев
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» рассказал о влиянии председателя правления клуба Александра Медведева.

«У Александра Ивановича огромное влияние, он оказывает нам большую поддержку, — сказал Сутормин «СЭ». — Присутствует практически на каждой игре. Бывает, что может написать после хороших и плохих моментов, что-то сказать, указать на ошибку. Он коммуницирует со всеми, очень тесно взаимодействует с коллективом. Думаю, это тоже помогает завоевывать медали. Это совместный труд. Бывало, что поздравлял с голами, с передачами. Когда я вышел с «Рубином» и поучаствовал в двух голевых атаках, он сказал: «Надо записывать твои действия как в хоккее — предголевые передачи».

Сутормин также отметил, что Медведев может поддержать любой разговор.

«Александр Иванович на многое обращает внимание, за многим следит. Он человек с юмором. Может поддержать любой разговор на разные темы, не только про футбол. Но, например, когда летим с выезда, легко подходит, общается, высказывает свои мысли на счет игры, каких-то моментов. С Александром Иванович очень комфортно», — добавил Сутормин.

Алексей Сутормин. «ЦСКА был для меня хорошим вариантом, но нисколько не жалею, что остался в «Зените». Интервью Сутормина

Лидером РПЛ после 11 туров является «Краснодар», который набрал 27 очков. Вторую и третью строчку занимают «Крылья Советов» и «Зенит», набравшие 21 и 20 очков соответственно.

Алексей Сутормин
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
2
Обсудить
Читайте также
Мирра снова сильнее Ястремской. Украинка опять будет жаловаться на лайки россиянки?
Исполком УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России
Поезда столкнулись в московском метро. Главное
В Израиле погибли бывший советский ученый Сергей Гредескул и его жена
Зеленский заявил о последней стадии конфликта на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сутормин: «Малком сильно выделялся, часто забивал важные мячи»

Сутормин — о Кузяеве: «Он уже показывает хороший футбол во Франции, держим связь!»