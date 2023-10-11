Сутормин — о Кузяеве: «Он уже показывает хороший футбол во Франции, держим связь!»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал «СЭ», как отреагировал на переход россиянина Далера Кузяева в французский «Гавр».

«Мы все знали о цели Кузяева. Выпала возможность в этот раз, все срослось — это самое главное. Мы счастливы за него. Во Франции он уже показывает хороший футбол. Надеюсь, так и будет продолжать. Поздравлял его с переходом, с первыми голами. В ответ он меня поздравил с рождением дочки. Списываемся, узнаем друг у друга как дела. Держим связь!» — сказал Сутормин «СЭ».

Кузяев подписал контракт с «Гавром» в июле этого года. 30-летний футболист провел 8 матчей в лиге 1, отличившись 2 голами. Ранее он выступал за «Зенит».