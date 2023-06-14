Аленичев назвал главное разочарование сезона РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Аленичев назвал главное разочарование сезона-2022/23 РПЛ.

«Для меня разочарование сезона — это спартаковские игроки. Я думал, что они будут выглядеть сильнее, особенно в весенней части чемпионата. Они хорошо провели осень, многие уже поговаривали, что они составят серьезнейшую конкуренцию «Зениту», но, к сожалению, этого не произошло. «Спартак» выглядел неубедительно, мы это должны признать», — приводит слова Аленичева «РИА Новости».

«Спартак» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля занял третье место в РПЛ сезона-2022/23. В Кубке России команда на втором этапе полуфинала пути регионов проиграли «Акрону».