Аленичев рассказал, что получал предложения для продолжения тренерской работы

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, планирует ли он вернуться к тренерской деятельности.

«Я сам лично не ищу варианты с продолжением тренерской карьеры. Если меня найдут, понадобится моя квалификация тренерская, я рассмотрю предложение, если оно мне понравится. Но пока были предложения, которые меня не устраивают. Конечно, планирую продолжать тренерскую карьеру. С португальскими специалистами я не связывался, чтобы поехать к ним на стажировку», — приводит ТАСС слова Аленичева.

Аленичев является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Кубка чемпионов Содружества в составе «Спартака». После завершения карьеры игрока он работал тренером. 50-летний специалист тренировал тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей». Красноярский клуб был последним местом его работы в качестве тренера — он покинул команду в 2019 году.