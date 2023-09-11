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Сегодня, 16:01

Аленичев рассказал, что получал предложения для продолжения тренерской работы

Алина Савинова
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Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, планирует ли он вернуться к тренерской деятельности.

«Я сам лично не ищу варианты с продолжением тренерской карьеры. Если меня найдут, понадобится моя квалификация тренерская, я рассмотрю предложение, если оно мне понравится. Но пока были предложения, которые меня не устраивают. Конечно, планирую продолжать тренерскую карьеру. С португальскими специалистами я не связывался, чтобы поехать к ним на стажировку», — приводит ТАСС слова Аленичева.

Аленичев является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны и двукратным обладателем Кубка чемпионов Содружества в составе «Спартака». После завершения карьеры игрока он работал тренером. 50-летний специалист тренировал тульский «Арсенал», «Спартак» и «Енисей». Красноярский клуб был последним местом его работы в качестве тренера — он покинул команду в 2019 году.

Источник: https://tass.ru/sport/18716769
Дмитрий Аленичев
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 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
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