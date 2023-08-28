Аленичев считает, что Дзюбе нужно быть аккуратнее в высказываниях

Экс-игрок «Порту» Дмитрий Аленичев считает, что нападающему «Локомотива» Артему Дзюбе нужно следить за действиями на публике.

«Такие случаи должны быть крайне редко, все-таки футболисты люди публичные, за ними следят, такие поступки не красят. Но тем не менее всегда уважал Артема: он прямолинейный человек, профессиональный футболист, вправе высказывать то, что хочет, — цитирует Аленичева ТАСС. — Но это уже дело клуба — штрафовать, какие-то дисциплинарные санкции проводить».

Ранее Дзюба в нецензурной форме высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.