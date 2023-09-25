Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 10:37

Алиев сравнил зарплаты в киевском «Динамо» и «Локомотиве»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал, что во время выступлений в РПЛ и чемпионате Украины он получал одинаковую зарплату.

«Везде одинаково [получал] — в «Локомотиве», «Динамо» (Киев) и «Анжи». В «Локомотиве» чуть побольше, потому что были бонусы за игры. В «Динамо» у меня была конкретная зарплата. Если бы мы с «Анжи» не вылетели, то у меня была бы в два раза больше зарплата. 100 тысяч евро я получал. Плюс были хорошие премиальные. За две игры с «Валенсией» была премия 45 тысяч долларов», — сказал Алиев в видео на YouTube-канале Ксении Больбот.

Алиев в 2010 году выступал за «Локомотив», в составе которого провел 27 матчей, забил 15 голов и сделал 5 результативных передач. Сезон-2014/15 он провел в «Анжи». За махачкалинский клуб он также принял участие в 27 играх, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

Также во время карьеры футболиста Алиев играл за «Днепр», «Рух», «Тараз», киевское «Динамо», вместе с которым стал двукратным чемпионом Украины (2006/07, 2008/09), обладателем Кубка Украины (2007) и трехкратным обладателем Суперкубка страны (2007, 2009, 2011), и другие команды. В январе 2021 года он завершил карьеру игрока.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t0ibf0_Ip4c
Александр Алиев
Футбол
ФК Динамо (Киев)
ФК Локомотив (Москва)
3
Читайте также
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
Rammstein 2.0. Еще одна фигуристка отказалась от программы под немцев
Умер экономист Евгений Ясин
Пенсии неработающим пенсионерам в 2024 году могут проиндексировать на 7,5%
На Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Одессе после взрыва
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ульянов рассказал о финансовых сложностях «Локомотива»

Орлов — об Изидоре против «Локо»: «Абсолютно не впечатлил»