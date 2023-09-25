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Сегодня, 10:34

Ульянов рассказал о финансовых сложностях «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал о финансовых сложностях клуба.

«На летнее окно денег было ноль. Будет ли то же самое на зимнее? Нет. Это будет новый календарный год. Новый бюджет. Очень дефицитный бюджет. На это окно денег было недостаточно, чтобы привлечь суперквалифицированных игроков», — приводит слова Ульянова «РБ Спорт».

В минувшее трансферное окно «Локомотив» заработал почти 3,5 миллиона евро. Клуб выкупил Владислава Сарвели за 1 миллион евро и арендовал Тимура Сулейманова за 100 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sportivny-j-direktor-lokomotiva-letom-u-nas-ne-by-lo-deneg-na-transfery/
Дмитрий Ульянов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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