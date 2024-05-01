Амарал ответил на вопрос о будущем Бальде, Николсона и Мозеса

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал будущее Кейта Бальде, Шамара Николсона и Виктора Мозеса.

«Бальде и Николсон? Вернемся к этому вопросу в конце сезона. У Мелешина контракт до 2024 года, но у «Спартака» есть возможность вернуть его летом. Покинет ли Мозес команду? Будем рассматривать этот вопрос по окончании сезона. К ближайшему матчу мы рассчитываем на каждого игрока», — сказал Амарал.

Бальде в сентябре прошлого года на правах аренды перешел в «Эспаньол». Николсона тогда же арендовал «Клермон». Контракт Мозеса с красно-белыми рассчитан до конца сезона.