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Сегодня, 22:01

Амарал ответил на вопрос о будущем Бальде, Николсона и Мозеса

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал прокомментировал будущее Кейта Бальде, Шамара Николсона и Виктора Мозеса.

«Бальде и Николсон? Вернемся к этому вопросу в конце сезона. У Мелешина контракт до 2024 года, но у «Спартака» есть возможность вернуть его летом. Покинет ли Мозес команду? Будем рассматривать этот вопрос по окончании сезона. К ближайшему матчу мы рассчитываем на каждого игрока», — сказал Амарал.

Бальде в сентябре прошлого года на правах аренды перешел в «Эспаньол». Николсона тогда же арендовал «Клермон». Контракт Мозеса с красно-белыми рассчитан до конца сезона.

Виктор Мозес
Кейта Бальде
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Томаш Амарал
Шамар Николсон
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