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Сегодня, 22:07

Амарал — об Эшуорте: «Он настоящий джентльмен»

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал об уходе экс-технического директора клуба Пола Эшуорта.

«Эшуорт? Он настоящий джентельмен. Непросто, когда приходит новый директор. Ситуация непростая. Решение принимали совместно. Чем занимался Эшуорт? До моего прихода — не знаю. Но он помогал мне с адаптацией, объяснял нюансы», — сказал Амарал.

«Спартак» объявил об уходе Пола Эшуорта 11 апреля. Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года на эту должность клуб пригласил Томаша Амарала, а Эшуорт стал техническим директором.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Пол Эшуорт
Томаш Амарал
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