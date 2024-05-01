Амарал — об Эшуорте: «Он настоящий джентльмен»

Спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал рассказал об уходе экс-технического директора клуба Пола Эшуорта.

«Эшуорт? Он настоящий джентельмен. Непросто, когда приходит новый директор. Ситуация непростая. Решение принимали совместно. Чем занимался Эшуорт? До моего прихода — не знаю. Но он помогал мне с адаптацией, объяснял нюансы», — сказал Амарал.

«Спартак» объявил об уходе Пола Эшуорта 11 апреля. Англичанин был назначен спортивным директором «Спартака» в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года на эту должность клуб пригласил Томаша Амарала, а Эшуорт стал техническим директором.