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Бышовец: «Говорить о приглашении Чалова в ведущие европейские лиги сейчас не приходится»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец отреагировал на слова нападающего ЦСКА Федора Чалова о том, что он хотел бы поиграть в одной из ведущих европейских лиг.

«Чалов очень хорошо начал осеннюю часть сезона, но потом немного сдал. Причин тому может быть несколько. Во-первых, он вернулся в ЦСКА из аренды в Швейцарии. Возвращение домой всегда приносит дополнительный эмоциональный заряд. Кроме того, мне показалось, что летом его подготовка была несколько форсирована. В таком случае у спортсменов в конце сезона часто происходит спад. Недавно Федор заявил о своем желании поиграть в одной из ведущих европейских лиг. Однако говорить о приглашении такого рода с его нынешней игрой не приходится», — приводит слова Бышовеца Betonmobile.ru.

24-летний Чалов в прошлом году выступал на правах аренды за швейцарский «Базель», за который провел 16 матчей и забил 4 мяча.

В нынешнем сезоне форвард провел в составе ЦСКА 21 матч, в которых забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Betonmobile
Анатолий Бышовец
Федор Чалов
ФК ЦСКА (Москва)
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