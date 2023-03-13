Бышовец: «Очевидно, что у Ренана достаточно высокий потенциал»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру новичка «Зенита» защитника Роберта Ренана.

«В целом этот парень мне понравился. Он хорошо играет головой на втором этаже, может начать и поддержать атаку. С другой стороны, в последнем матче против «Химок» Ренан допустил несколько серьезных ошибок. Однако они носят объективный характер и вызваны недостатками во взаимодействии с Родригао. Все-таки эти футболисты играют с листа, и требовать от них полного взаимопонимания пока сложно. Пройдет время, новичок адаптируется в команде, и все встанет на свои места. Потенциал у него есть, и достаточно высокий — это очевидно», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru

19-летний бразильский защитник перебрался в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Он провел два матча за сине-бело-голубых в РПЛ, не отметившись результативными действиями.