Бышовец: «Очевидно, что у Ренана достаточно высокий потенциал»

Сегодня, 13:10
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец оценил игру новичка «Зенита» защитника Роберта Ренана.
«В целом этот парень мне понравился. Он хорошо играет головой на втором этаже, может начать и поддержать атаку. С другой стороны, в последнем матче против «Химок» Ренан допустил несколько серьезных ошибок. Однако они носят объективный характер и вызваны недостатками во взаимодействии с Родригао. Все-таки эти футболисты играют с листа, и требовать от них полного взаимопонимания пока сложно. Пройдет время, новичок адаптируется в команде, и все встанет на свои места. Потенциал у него есть, и достаточно высокий — это очевидно», — приводит слова Бышовца Betonmobile.ru
19-летний бразильский защитник перебрался в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Он провел два матча за сине-бело-голубых в РПЛ, не отметившись результативными действиями.