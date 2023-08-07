Андреев заявил, что «Оренбург» могут пополнить два новичка

Сегодня, 11:47
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что трансферная кампания клуба не завершена. По его словам, состав команды могут пополнить еще два игрока.
«Разговаривали с Ярошиком о новичках. У нас есть кандидатуры, но оставим все в тайне, это наше личное, внутрикомандное дело. Усиление будет. Адамова уже взяли, еще, возможно, будет два игрока», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.
По итогам трех туров РПЛ «Оренбург» расположился на 14-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 1 очко. В рамках 4-го тура чемпионата России команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 12 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.