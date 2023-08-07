Андреев заявил, что «Оренбург» могут пополнить два новичка

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что трансферная кампания клуба не завершена. По его словам, состав команды могут пополнить еще два игрока.

«Разговаривали с Ярошиком о новичках. У нас есть кандидатуры, но оставим все в тайне, это наше личное, внутрикомандное дело. Усиление будет. Адамова уже взяли, еще, возможно, будет два игрока», — приводит «РБ Спорт» слова Андреева.

По итогам трех туров РПЛ «Оренбург» расположился на 14-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 1 очко. В рамках 4-го тура чемпионата России команда сыграет против «Краснодара». Матч пройдет 12 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.

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