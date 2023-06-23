Андреев заявил, что Ярошик подпишет контракт на сборах

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что Иржи Ярошик присоединится к команде на сборах в Турции.

«Мы собираемся 26 июня в Турции, Ярошик прилетит сразу на сборы к команде. Там будет официально подписан контракт, но это формальность — мы обменялись сканами. По трансферам с ним не говорили, состав собран. Когда он познакомится с командой ближе, сыграем пару матчей, может, какая-то потребность появится, а может, он скажет, что его все устраивает и никто не нужен. Пока не было никаких пожеланий. Стоит ли ждать чешских игроков? Сейчас все позиции, в принципе, закрыты. Может, по какой-то одной позиции и будем работать, если Иржи скажет», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

22 июня «Динамо» объявило о назначении Лички новым главным тренером клуба. В «Оренбурге» чешского специалиста заменит Иржи Ярошик.

В прошедшем сезоне «Оренбург» с 46 очками занял седьмое место в РПЛ. «Динамо» с 45 баллами финишировало на девятой строчке.