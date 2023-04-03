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Чернышов: «Пока у «Ростова», «Спартака» и ЦСКА примерно равные шансы на серебро»

Чернышов оценил шансы «Ростова» занять второе место по итогам нынешнего сезона РПЛ
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил шансы «Ростова» забрать по итогам сезона серебряные медали чемпионата России.

«Ростов» преподносит сюрприз, мало кто от них ожидал таких результатов в текущем сезоне. Их считали крепкими середняками, но Валерий Карпин проводит хорошую работу, объединил ребят и внушил им, что они могут добиваться высоких результатов. Он ведь был максималистов во время игровой карьеры, остался им и сейчас. Не любитель давать прогнозы, случится тут может все, что угодно. Тут даже за одну минуту клубы умудряются Лигу чемпионов выиграть. У команд еще есть время, чтобы улучшить свои показатели в турнирной таблице. «Спартак» вот забуксовал и отдал свое второе место «Ростову». Но красно-белые вряд ли сдадутся просто так. Сейчас ведь даже тот же ЦСКА выступает не так стабильно, был ряд провальных игр. Кто будет более стабилен в оставшихся матчах, тот и финиширует в итоге за «Зенитом». Пока у «Ростова», «Спартака» и ЦСКА примерно равные шансы на это», — приводит слова Чернышова Betonmobile.ru.

«Ростов» с 44 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» с 41-м баллом идет третьим, а ЦСКА располагается на четвертой строчке. У «армейцев» 38 набранных очков.

Источник: https://betonmobile.ru/andrey-chernyishov-poka-u-rostova-spartaka-i-tsska-primerno-ravnyie-shansyi-na-serebro
Андрей Чернышов
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