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Сегодня, 16:15

Андрей Кобелев: «Развитием футбола надо заниматься 24 часа в сутки»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о руководителях российского футбола, сравнив их с Вячеславом Колосковым, возглавлявшим этот вид спорта на протяжении многих лет.

«Если говорить о сегодняшнем дне, думаю, руководитель футбола должен работать 24 часа в сутки. Если он много времени уделяет другой своей деятельности и не успевает развивать футбол, тогда надо что-то бросать, выбирать. Вячеслав Иванович был вовлечен во все процессы на своем посту. Когда футболом руководил Колосков, была другая эпоха. Это еще Советский союз. Вряд ли мы можем проводить какие-то параллели», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Колосков в 1990-1991 годах был председателем Федерации футбола СССР, а затем первым президентом Российского футбольного союза (1992-2005).

Источник: РБ Спорт
Андрей Кобелев (футбол)
Вячеслав Колосков
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