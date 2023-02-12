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Сегодня, 12:31

Экс-вратарь сборной Чехии Кински: «Чемпионат Испании — отличный вариант для Карпина, но не «Реал» и «Барселона»

Алина Савинова
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Бывший вратарь сборной Чехии и «Сатурна» Антонин Кински считает, что российский тренер Валерий Карпин мог бы проявить себя в одном из клубов чемпионата Испании.

«Если не брать в расчет политику и настроения, Карпин мог бы подойти европейским клубам. У него были результаты со «Спартаком», теперь с «Ростовом», плюс работа со сборной России. «Реал» и «Барселона»? Эти клубы берут тренеров, которые показали себя в каком-то хорошем чемпионате — в Германии, Испании. Большой плюс — знание испанского языка, поэтому Примера — отличный для него вариант, но не «Реал» и «Барселона», конечно», — приводит «РБ Спорт» слова Кински.

С 2014 по 2015 год Карпин работал в испанской «Мальорке». Также он тренировал «Спартак», «Торпедо» (Армавир), а на данный момент является главным тренером «Ростова» и сборной России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/antonin-kinski-ispanskij-klub-horoshij-variant-dlya-karpina-no-ne-real-i-barselona/
Валерий Карпин
Футбол
Антонин Кински
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