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Сегодня, 02:13

Фернандес: «Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с Головиным»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес считает, что полузащитника «Монако» Александра Головина можно назвать русским Малкомом.

«Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборнои?. Он сеи?час по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним. Что до Малкома, то он реально фантастическии?, его «Зениту» будет не хватать», — цитирует Sport24 Фернандеса.

В этом сезоне Головин забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах чемпионата Франции.

Источник: https://sport24.ru/football/news-581979-mario-nazval-golovina-russkim-malkomom-vyshe-ostalnykh-po-urovnyu-bylby-schastliv-yeshche-poigrat-s-nim
Александр Головин
Малком Филипе (Малком)
Марио Фернандес
Футбол
ФК Монако
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