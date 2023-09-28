Фернандес: «Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с Головиным»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес считает, что полузащитника «Монако» Александра Головина можно назвать русским Малкомом.

«Наверное, это Саша Головин. Я наблюдал за с ним с его самых ранних лет, видел весь его путь в ЦСКА, играл с ним в сборнои?. Он сеи?час по уровню немного, но выше остальных. Был бы счастлив еще когда-нибудь поиграть с ним. Что до Малкома, то он реально фантастическии?, его «Зениту» будет не хватать», — цитирует Sport24 Фернандеса.

В этом сезоне Головин забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 6 матчах чемпионата Франции.