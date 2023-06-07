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Сегодня, 17:07

Карасев: «Зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и не имеют отношения к футболу?»

Алина Савинова
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Российский судья Сергей Карасев рассказал, читал ли он комментарии после матча 29-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1).

«Никогда не читаю комментарии. Матч «Спартак» — ЦСКА всегда проходит ярко — и по моментам, и по непредсказуемым действиям игроков. После таких игр я все социальные сети отрубаю и живу дальше. Я в своем деле уже 100 лет. Стараюсь читать только новости, а глобально в сеть не залезаю — для чего? Просто зачем читать мнение людей, которые сидят на диване с пивом и отношения к футболу, может быть, не имеют. Все за кого-то болеют, сложно быть объективным», — приводит «РБ Спорт» слова Карасева.

24 мая экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признала, что Карасев ошибочно отменил гол «Спартака» в ворота ЦСКА на 21-й минуте матча 29-го тура РПЛ, а также ошибочно удалил с поля защитника армейцев Виллиана Рошу за непристойный жест в направлении трибуны и помощника судьи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-karasev-zachem-chitat-mnenie-lyudej-kotory-e-sidyat-na-divane-i-p-yut-pivo/
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Карасев (судья)
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