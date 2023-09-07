Арбитр Карасев сдал все нормативы на сборе судей УЕФА

В службе коммуникаций РФС сообщили «СЭ» о завершении работы российского арбитра Сергея Карасева на сентябрьском сборе судей УЕФА.

«Сергей Карасев завершил работу на сборе судей УЕФА в Ньоне и вернулся в Москву. Российский арбитр сдал все необходимые нормативы», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций.

В марте 2023 года УЕФА сообщил, что из-за трудностей с поездками за границу арбитры из России не будут назначаться на международные матчи.

Сбор судей УЕФА проходил в Ньоне с 3 по 6 сентября.