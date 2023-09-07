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Сегодня, 10:50

Гаранин — о разговоре с Галицким: «Поразило, как Сергей Николаевич разбирается в стандартах»

Микеле Антонов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин в интервью «СЭ» рассказал о диалоге с владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким.

«Поразило, как Сергей Николаевич разбирается в стандартах, задает футбольные вопросы. Например, почему игрок стоит на ближней штанге, а не в другом месте. В общем, спрашивал вещи, которые могут даже профессионального тренера заставить задуматься.

Галицкий — это, конечно, глыба, которая выстроила такую сумасшедшую пирамиду, как «Краснодар». Надежную, крепкую, которая стоит на ногах и при всех сложностях дает результат», — сказал Гаранин «СЭ».

«Краснодар» был основан Галицким в 2008 году, а спустя три года команда дебютировала в РПЛ. Клуб трижды становился бронзовым призером чемпионата России.

 
Вадим Гаранин. «Я вел переговоры с «Динамо», но они выбрали Личку — хочу, чтобы у Марцела все получилось!» Интервью Вадима Гаранина

 

ФК Краснодар
Вадим Гаранин
Сергей Галицкий
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