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Сегодня, 19:13

Ари хочет стать депутатом в России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Ари рассказал, что рассматривает возможность стать депутатом в России.

«В Бразилии есть один район, где я раньше жил. Там все меня называют депутатом, потому что есть проект, в котором я участвую. Он помогает всем нуждающимся людям. В будущем я бы рассмотрел возможность стать депутатом и в России на самом деле. Уже два раза об этом думал», — приводит слова Ари Sport24.

37-летний бразилец женат на русской девушке и имеет паспорт РФ.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-eks-futbolist-spartaka-ari-khochet-stat-deputatom-v-rossii
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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