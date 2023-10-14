Ари: «Результаты «Спартака» — далеко не только проблема Абаскаля»

Бывший нападающий «Спартака» Ари поделился мнением о работе главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Обвинения в адрес Абаскаля — абсолютно неправильный подход! Я не согласен. Нужно дать ему спокойно поработать несколько лет, тогда он построит хорошую команду и создаст правильную атмосферу. Результаты 100 процентов придут. Дайте тренеру время. Результаты команды — далеко не только его проблема. Атмосферу создают еще и сами футболисты. Именно они должны сидеть, разговаривать, думать как стать лучше, биться, быть друг за друга», — приводит слова Ари Sport24.

Ранее сообщалось, что будущее 34-летнего испанца в клубе зависит от выступлений команды в оставшихся матчах осенней части РПЛ-2023/24. Чтобы сохранить работу, Абаскалю необходимо, чтобы «Спартак» находился в тройке лучших перед началом зимней паузы.

После 11 туров чемпионата России-2023/24 «Спартак» занимает шестое место с 17 очками.