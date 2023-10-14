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Сегодня, 11:18

Роша: «ЦСКА — из ряда вон выходящий клуб, тут все великолепно!»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша заявил, что ему очень нравится база армейцев в Ватутинках.

«Лучшее, что есть на базе ЦСКА в Ватутинках? Не хочу отмечать что-то одно, скажу, что это вся база. Мне все там очень нравится! ЦСКА — из ряда вон выходящий клуб, это огромная структура. С первого дня рад и счастлив тому, что увидел. Меня приняла команда, тут отличный тренерский штаб и переводчик Макс. Могу сказать точно: в ЦСКА все великолепно!» — приводит слова Роши Sport24.

28-летний бразилиц стал игроком ЦСКА в сентябре 2022 года. Он перешел из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро, подписав контракт с армейцами до окончания сезона-2024/25 с опцией продления еще на один год.

В текущем сезоне РПЛ Роша сыграл за ЦСКА 9 матчей и отдал одну голевую передачу. Также защитник принял участие в четырех играх FONBET Кубка России.

ЦСКА на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 турах. Такое же количество очков у «Спартака», «Динамо» и «Пари НН». Следующий матч красно-синие проведут 21 октября на выезде против «Рубина».

Источник: Sport24
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
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