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Бывший форвард «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари поделился мнением об уровне российского футбола.
«Удивлен, что УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в соревнования. Думал, скоро все будет хорошо. Уедут ли легионеры? Я так не считаю, так как большинство из них играют за большие клубы, а это важный фактор. Например, за «Спартак» и «Зенит». Не забывайте, что у них высокая зарплата в России, вряд ли кто-то сможет заманить их деньгами, немногие европейские клубы будут готовы предложить такие же условия.
Лично для меня лучшая лига в мире — АПЛ, а дальше идут бундеслига, чемпионат Испании, РПЛ и чемпионат Голландии. Чемпионат России — четвертая лига в мире по уровню футбола. Уверен, вы будете только процветать, нужно немного подождать», — приводит слова Ари «РБ Спорт».
Ранее РФС и УЕФА согласовали взаимодействие по возврату российских сборных и команд к международным соревнованиям.
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
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