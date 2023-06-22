Ари считает, что Фернандес может помочь ЦСКА

Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари отреагировал на новость о возвращении защитника Марио Фернандеса в ЦСКА.

«Это хорошо. Он, наверное, любит Россию. Игрок очень сильный. Он может помочь ЦСКА. Я думаю, все футболисты, поигравшие много лет в России, имеют шанс вернуться обратно. Потому что уже полностью прошли адаптацию, знают чемпионат России. Фернандес очень хорошо знаком с РПЛ. Когда я был в «Краснодаре» последние два-три года, все говорили, что я старый. Я думаю, что если Марио будет в хорошей физической форме, то он сможет поиграть за ЦСКА еще 3-5 лет», — приводит слова Ари Metaratings.ru.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.