Личка: «Как и обещал, подарю свой розовый свитер президенту «Оренбурга»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о судьбе розового свитера, в котором он выходил на игры своего прежнего клуба — «Оренбурга».

— Вы говорили, что когда будете покидать «Оренбург», подарите свой фирменный розовый свитер президенту клуба. Сдержали свое слово?

— Пока нет. Просто я пока еще не виделся с Василием Петровичем. Но обязательно оставлю свой свитер именно ему. Сдержу свое слово!

— А в чем тогда будете выходить на матчи «Динамо»?

— Не знаю, не знаю (улыбается). Придется что-то новое придумать. Посмотрим. Вообще в таких случаях все происходит спонтанно. Возможно, то, что надену на первый матч «Динамо», и буду носить весь сезон.