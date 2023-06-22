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Сегодня, 19:30

Личка: «Как и обещал, подарю свой розовый свитер президенту «Оренбурга»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка.
Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал о судьбе розового свитера, в котором он выходил на игры своего прежнего клуба — «Оренбурга».

— Вы говорили, что когда будете покидать «Оренбург», подарите свой фирменный розовый свитер президенту клуба. Сдержали свое слово?

— Пока нет. Просто я пока еще не виделся с Василием Петровичем. Но обязательно оставлю свой свитер именно ему. Сдержу свое слово!

— А в чем тогда будете выходить на матчи «Динамо»?

— Не знаю, не знаю (улыбается). Придется что-то новое придумать. Посмотрим. Вообще в таких случаях все происходит спонтанно. Возможно, то, что надену на первый матч «Динамо», и буду носить весь сезон.

Марцел Личка. «Повторить в «Динамо» путь Федотова? Было бы супер!» Интервью Марцела Лички
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
Марцел Личка
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