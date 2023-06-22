Гришин считает, что Фернандес поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство в следующем сезоне

Бывший полузащитник ЦСКА, экс-тренер армейской молодежной команды и юношеской сборной России Александр Гришин отреагировал на новость о возвращении Марио Фернандеса в армейский клуб.

«Возвращение Фернандеса в ЦСКА — очень хорошая новость. Марио суперфутболист для нашего чемпионата и легенда клуба. Сейчас все после отпуска, поэтому он вовремя возвращается в команду и проведет сборы. Он легко впишется в коллектив, потому что ему все знакомо, все ребята. Также должна происходить ротация составов в течение сезона, и чем больше будет футболистов в команде, тем лучше будет для Федотова. Он будет ротировать игроков, нужны всегда сильные футболисты, поэтому это классная новость, что Марио возвращается. Фернандес поможет ЦСКА в борьбе за чемпионство в следующем сезоне. Да, «Зенит» стоит особняком, но армейцы в этом году показали, что могут обыгрывать петербуржцев и конкурировать на равных. Сильный игрок, как Марио, поможет команде в борьбе за высокие места. Если ЦСКА продолжит играть, как весной этого года, то «Зениту» придется попотеть в новом сезоне», — приводит слова Гришина Metaratings.ru.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что Фернандес вернется в московский клуб.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.