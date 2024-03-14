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14 марта, 17:40

Ари: «Мусаев — тренер, который олицетворяет «Краснодар»

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Экс-нападающий «Краснодара» Ари поделися мнением с «СЭ» о возвращении Мурада Мусаева на пост главного тренера «быков».

«Если руководство клуба считает, что команда может потерять возможность стать чемпионом, или считает, что сейчас подходящее время для перемен, то я согласен. Вернулся Мусаев — тренер, который олицетворяет «Краснодар». Тренер, который нравится болельщикам. И игрокам он обязательно понравится», — сказал Ари корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

В четверг, 14 марта, «Краснодар» объявил о подписании контракта с Мусаевым до конца сезона-2023/24. 40-летний специалиста уже тренировал «быков» в период с апреля 2018-го по апрель 2021 года.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 20 турах. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Мурад Мусаев
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